Sicurezza stradale: due studentesse di Pisa vincono il concorso di Knauf Italia

Due studentesse dell'Università di Pisa, Erika Selis e Sinziana Gabriela Ciobanu, si sono aggiudicate il concorso di Knauf Italia, azienda leader in soluzioni e sistemi per l’edilizia moderna, sul tema della sicurezza stradale. Le due studentesse si sono così aggiudicate una borsa di studio del valore di 500 euro ciascuna.

Il contest proposto da Knauf ha coinvolto gli studenti dell’Università di Pisa nella progettazione di un messaggio in grado di far riflettere i giovani su quanto l’uso degli auricolari riduca sensibilmente la capacità di percepire i pericoli dell’ambiente circostante. L'iniziativa è promossa da Knauf a fianco di Sonia Donati, una propria dipendente il cui figlio è deceduto in un tragico incidente. Quando Sonia ha perso il figlio diciannovenne per un incidente causato dall’utilizzo degli auricolari, ha intrapreso una battaglia contro il fenomeno del loro uso indiscriminato in situazioni potenzialmente pericolose come quando si è alla guida o anche semplicemente a passeggio o aspettando un treno.

"Dopo l'incidente di mio figlio - racconta la donna - ho iniziato a riflettere sul modo di usare le cuffie, isolandosi dal resto del mondo, e di come sensibilizzare i ragazzi ai pericoli insiti in un tale comportamento. Ne ho parlato molto con i colleghi di Knauf e soprattutto con il direttore Andrea Bucci che ha promosso l’idea del concorso".

"La dimensione umana - ha spiegato Damiano Spagnuolo, marketing e product manager di Knauf - occupa un ruolo centrale in Knauf, che ha nella solidarietà uno dei suoi valori principali. La vicenda personale che ha coinvolto Sonia è stata una forte motivazione a impegnarci concretamente e in prima persona nel lanciare dei messaggi creati dai giovani stessi, premiando i migliori con una borsa di studio. Per noi questo è un progetto diverso dal solito ma anche molto stimolante, soprattutto vedendo il grande lavoro fatto dai ragazzi. Molti di questi progetti sono stati capaci di stravolgere completamente il codice di linguaggio, passando dallo shock alla positività in una maniera tale da spingerci a prendere questo come criterio principale per la scelta del vincitore".

Tra gli oltre 40 lavori presentati la giuria composta dalla stessa Sonia Donati, dallo staff marketing di Knauf e dall’agenzia di comunicazione :autorivari ha scelto di premiare quelli di Erica Selis e Sinziana Gabriela Ciobanu. Il loro messaggio diventerà lo spot della campagna di comunicazione che sarà realizzata da :autorivari di Pisa, partner dell’evento, e promossa da Knauf.