Sicurezza stradale a scuola: studenti di pontedera alla prova in piazza del Mercato

Si chiuderà con una doppia tappa a Pontedera, mercoledì 3 e giovedì 4 aprile, in piazza Mercato, l’edizione 2019 di ANIA Campus, il progetto itinerante organizzato dalla Fondazione ANIA per diffondere una corretta cultura della sicurezza stradale. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie che avranno a disposizione uno spazio attrezzato per la formazione alla guida delle biciclette, dei motocicli e dei ciclomotori.

Per l’intera mattinata, dalle 8.30 alle 13.30, istruttori e tecnici terranno corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età. A Pontedera saranno coinvolti oltre 300 ragazzi dell’Istituto professionale industria e artigianato 'Pacinotti', della scuola primaria 'Arcobaleno della pace', dell’Istituto Comprensivo 'Curtatone e Montanara' e del’Istituto comprensivo Pacinotti.

Gli alunni delle scuole primarie di primo e secondo grado svolgeranno attività con le biciclette, mentre quelli delle scuole secondarie faranno attività con motocicli e ciclomotori. Nella parte teorica gli istruttori spiegheranno le corrette tecniche di guida, le norme del codice della strada, l’importanza delle protezioni come il casco o il paraschiena. Terminata questa fase, gli studenti scenderanno in pista in un’area attrezzata in piazza Mercato dalla Fondazione ANIA e potranno mettere in pratica le nozioni imparate in teoria. Gli istruttori li seguiranno in vari esercizi di guida sicura, come quelli per mantenere il corretto equilibrio sul mezzo o le manovre per evitare un ostacolo improvviso.

Presente a Pontedera anche il pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale gli operatori della Polizia Stradale effettueranno qualificati interventi in tema di educazione stradale, per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare comportamenti corretti quando si è alla guida. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è inserita nell’offerta formativa del portale Edustrada. Altro partner dell’iniziativa è la Federazione Ciclistica Italiana.

ANIA Campus, che ha coinvolto oltre 12mila studenti nelle precedenti edizioni, è partito da Roma venerdì 22 marzo, per spostarsi poi a Pesaro, Rimini, Milano e Verona prima di concludersi a Pontedera.

