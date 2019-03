Università: neolaureata di Pisa premiata alla Camera dei Deputati

C’è anche una studentessa dell’Università di Pisa tra i mille neolaureati meritevoli selezionati da AlmaLaurea che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al master online 'Global marketing, Comunicazione e Made in Italy - edizione speciale Giornalismo e uffici stampa', promosso dalla Fondazione Italia Usa, Centro Studi Comunicare l'Impresa e Agenzia Nova, con l’adesione di MIUR e MiBAcT. Simona Izzo, 23 anni, originaria di Telese Terme (BN), si è laureata da poco in 'Discipline dello spettacolo e della comunicazione' e nei giorni scorsi è stata premiata nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, dove le è stato consegnato un attestato di 'social media reporter' riconosciuto da Agenzia Nova.

La neo dottoressa ha svolto una tesi dal titolo 'La Valle Telesina: comunicazione e promozione', discussa con il professo Carlo Marletti. Il suo un progetto di studio è incentrato sulla sua terra di origine, la Valle Telesina e consiste in una descrizione storico-artistica di tutti i comuni, nell’identificazione di quella che è l’identità del territorio – beni storico-artistici, prodotti tipici, tradizioni e paesaggio – e infine nella creazione di un brand che permetta di comunicare e promuovere questa zona.

"Il percorso di studi all’Università di Pisa è stato veramente fondamentale ed efficace e mi ha permesso di incontrare docenti molto preparati che hanno saputo far crescere la mia passione per la comunicazione - commenta la neolaureata - frequentando il corso, ho avuto l’opportunità di creare progetti di comunicazione per musei e sviluppare la mia creatività, qualità fondamentale che è in ognuno di noi. I miei progetti per il futuro sono sicuramente legati allo studio, vorrei completare ed accrescere le mie conoscenze e competenze, ma spero di potermi affacciare presto al mondo del lavoro per mettere in pratica tutto ciò che ho studiato in questi anni".