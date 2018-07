Comune di Pisa: "L'assessore Bonanno evita il confronto"

"Il dinamismo mediatico della assessore Bonanno è in antitesi alla inerzia del suo operato in numerose materie di sua competenza". E' quanto denuncia il Sindacato Generale di Base. "Da tempo - si legge in una nota - la Rsu ha chiesto un incontro con l'assessore per discutere diverse vertenze importanti e ancora aperte: la gestione del personale della Polizia Municipale, ad esempio, in considerazione anche del programma del Sindaco in materia di sicurezza, o ancora la circolare sull'orario di lavoro che ha degli aspetti da discutere. Intanto inizia agosto"

"Da settimane - prosegue il Sindacato Generale di Base - sollecitiamo questo incontro con una richiesta formale, ma ancora l'assessore non ci ha fornito nessuna risposta. Il Sindaco ha esortato a cercare di avere buone relazioni sindacali. Per attuarle dovrà ricordare alla assessora Bonanno e a tutti gli altri le loro effettive competenze".