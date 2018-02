Sindacato Generale di Base Pisa: "Basta infortuni sul lavoro!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A distanza di pochissimi giorni dall’infortunio mortale di Pisa, un nuovo grave infortunio si è verificato oggi a Santa Croce sull’Arno, dove un operaio che stava lavorando su un ponteggio è rimasto folgorato.

Ancora una volta nella nostra provincia si consuma un grave infortunio sul lavoro, nonostante i rischi di folgorazione siano ben documentati all’interno dei protocolli Inail e nei documenti di valutazione del rischio che prescrivono gli adempimenti necessari per prevenire questo tipo di incidenti.

E’ evidente che l’aumento di infortuni e di malattie derivanti dal lavoro siano legate alle condizioni sempre più precarie in cui si lavora, tra appalti al ribasso e riduzione di manodopera. L’abbassamento della soglia di attenzione necessaria e il mancato rispetto delle procedure previste per garantire la sicurezza dei lavoratori sono la conseguenza di un mondo del lavoro in cui il profitto viene sempre anteposto alla sicurezza dei lavoratori.

SGB chiede all’Inail di intensificare l’opera di controllo e prevenzione di incidenti e infortuni sui luoghi di lavoro e invita i lavoratori di Pisa e provincia a mobilitarsi per il rispetto delle norme di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la salute!