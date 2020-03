Pontedera: il sindaco Franconi e membri della Giunta in quarantena

"Io e alcuni membri della Giunta abbiamo avuto dei contatti con una persona che oggi (7 marzo ndr) è risultata essere positiva al Coronavirus. Secondo il protocollo in vigore quel contatto è stato definito stretto, sono quindi scattati gli obblighi in vigore, compresa la quarantena, per me e alcuni membri della Giunta".

E' con queste parole che il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha comunicato ieri, attraverso i propri account Facebook, l'applicazione verso se stesso e dei colleghi dell'amministrazione delle misure di prevenzione, sulla scia di quanto avviene ormai da molti giorni nei comuni pisani. L'isolamento presso le proprie abitazioni è di fatto già cominciato, sarà firmata nelle prossime ore l'apposita ordinanza.

"Stiamo bene - ha proseguito Franconi - e siamo già monitorati dalla Usl Toscana nord ovest. A tutti gli operatori che stanno lavorando giorno e notte va il nostro ringraziamento e il nostro incoraggiamento ad andare avanti su questa strada. Nonostante la quarantena cercherò di svolgere il mio ruolo appieno. Lo farò usando i mezzi tecnologici. Lo farò posizionando una postazione Skype nella mia stanza con la quale mi potrò collegare da casa per mantenere tutta la programmazione degli appuntamenti e delle riunioni".

"Questa città deve continuare a lavorare - ha aggiunto - a progettare il futuro. La mia raccomandazione resta sempre la stessa: gestiamo la nostra vita quotidiana e collettiva con senso di responsabilità. Con attenzione, ma senza farsi prendere dal panico. Fidiamoci degli esperti e della competenza del nostro servizio sanitario. Affidiamoci senza polemiche alle prescrizioni impartite, rispettiamo le prescizioni igieniche, poche e semplici, ma importanti. Queste misure servono a tutelare la salute nostra e di tutti i cittadini".