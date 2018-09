Sindaco e Lega incontrano i vertici Aoup: "Ospedale eccellenza da valorizzare"

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha ufficialmente incontrato per la prima volta dopo l’elezione, oggi 7 settembre, i vertici dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana: il commissario Carlo Rinaldo Tomassini e il direttore amministrativo Carlo Milli.

L’incontro, a cui hanno preso parte anche il deputato della Lega Edoardo Ziello e il presidente del consiglio comunale Alessandro Gennai, è avvenuto dopo la visita della delegazione toscana della Lega all’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato diretta dal professor Paolo De Simone, nell’ambito della quale sono stati illustrati gli straordinari risultati raggiunti dalla struttura che, dall’inizio del 2018, ha già effettuato 100 trapianti di fegato. Presenti anche il professor Franco Mosca, lo staff sanitario e amministrativo che ruota intorno ai trapianti di fegato e il dottor Michele Cristofano per la Direzione sanitaria.

La salvaguardia dell’eccellenza è stato quindi il leit motiv del faccia a faccia con la Direzione aziendale, con il sindaco che ha subito sottolineato l’importanza della sinergia fra le istituzioni: "L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana - ha dichiarato - è una delle più importanti 'industrie' del territorio, un’eccellenza della sanità a livello nazionale e, al contempo, un punto di riferimento per tutti i cittadini pisani. Ho assicurato ai vertici dell’Azienda che troveranno nella nostra amministrazione un alleato nel difendere le eccellenze sviluppate nel corso degli anni all’interno dell’ospedale di Pisa e, per quanto di nostra competenza, un valido supporto per i progetti futuri".

Si è poi parlato della costruzione del nuovo ospedale di Cisanello e dei tempi di avvio dei lavori, tenuto conto del ricorso pendente al Tar sulla procedura di affidamento. "Appena sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti di appalto - si legge nella nota Aoup sull'incontro - si potrà partire con il cantiere dei lavori, per l’avvio del quale sono già in corso le opere di urbanizzazione primaria". Un cantiere che durerà alcuni anni e che accompagnerà la trasformazione del nuovo polo ospedaliero che, una volta completato, sarà uno fra i più grandi e importanti d’Europa.

Proprio sulle prospettive future la Direzione ha illustrato al sindaco e ai rappresentanti politici la nuova realtà dei Centri clinici e dei percorsi sanitari integrati, che ormai a Pisa costituiscono un assetto consolidato e in espansione, e che rappresentano il futuro dell’assistenza perché ruotano intorno alla patologia, convogliando quindi tutte le risorse, umane e tecnologiche, in un’unica sede a beneficio del paziente e del processo di cura complessivo.

Altro tema affrontato è stato quello delle liste d’attesa per le prime visite specialistiche ambulatoriali (e gli esami diagnostico-strumentali). "L’Aoup da almeno quattro anni sta risolvendo la questione - spiega l'azienda - per un numero sempre maggiore di prestazioni specialistiche, con la riorganizzazione delle attività denominata 'Open Access', basata su un costante bilanciamento fra domande e offerta di servizi e sulla separazione dei flussi delle prime visite da quelle di controllo".

L’incontro si è concluso con l’auspicio di una proficua collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali, per fronteggiare le nuove sfide che ogni anno attendono la sanità in termini di sviluppo, sicurezza e qualità delle cure, tenuto conto delle risorse disponibili e delle implicazioni di sostenibilità.

Per la Lega hanno partecipato: il senatore Manuel Vescovi, l’onorevole Edoardo Ziello e il consigliere regionale, nonché membro della Commissione Sanità, Jacopo Alberti. "Abbiamo potuto constatare direttamente - ha affermato Alberti - la validità di una struttura tecnologicamente evoluta che è una delle eccellenze del settore a livello italiano ed internazionale. E' stata da noi molto apprezzata la professionalità e la preparazione del personale medico e paramedico e riteniamo che tale Centro, vero vanto per la Toscana, debba essere ulteriormente promosso e valorizzato; a tal proposito, ci auguriamo che siano totalmente infondate alcune voci che ipotizzano uno smembramento del reparto".