Vecchiano: siringa abbandonata di fronte alla scuola dell'infanzia

Una siringa abbandonata di fronte alla scuola dell'infanzia di Vecchiano. Il ritrovamento è stato fatto questa mattina, mercoledì 27 febbraio. A denunciare l'episodio è il primo cittadino del comune, Massimiliano Angori.

"Nella giornata odierna - spiega Angori - è stata rinvenuta una siringa proprio di fronte alla Scuola dell'Infanzia di Vecchiano. I tecnici comunali sono intervenuti prontamente per rimuoverla, non appena sono venuti a conoscenza della situazione". Il sindaco esprime quindi la "ferma condanna per i responsabili di abbandoni di simili rifiuti sul territorio, tanto più da biasimare perchè in prossimità di uno spazio adibito alle bambine e ai bambini".