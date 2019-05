Siringa insanguinata alle bancarelle di piazza Manin: "Questa è la sicurezza"

Una brutta sorpresa questa mattina, domenica 19 maggio, davanti ad una bancarella di Piazza Manin. "Una gioia arrivare e trovare una siringa insanguinata davanti alla tua attività dopo tutto quello che è successo nelle scorse settimane, con tende tagliate e furti a ripetizione - afferma Michele Puschi, esercente del Mercato del Duomo - questa è la sicurezza".



La sicurezza alle bancarelle è finita infatti più volte sotto i riflettori per i diversi furti che si sono verificati nella notte già a partire dalla fine dell'anno scorso. Tende tranciate di netto e via con ciò che i malviventi riuscivano ad arraffare tra souvenir, maglie e borse in pelle di valore maggiore.

A gennaio i commercianti avevano anche ricevuto la visita dell'assessore Giovanna Bonanno che aveva annunciato la previsione del potenziamento della videosorveglianza nella zona come deterrente all'illegalità