Maltempo, disagi in tutta la provincia: una quarantina gli interventi nella notte

Disagi per il maltempo in molte zone della provincia dove si sono verificati allagamenti e alberi caduti. Sono infatti un centinaio le richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. L'intervento più significativo intorno alle 6 di questa mattina, 22 dicembre, nel comune di San Miniato, in via Serra, dove i pompieri hanno salvato un uomo rimasto intrappolato nella sua vettura su un ponticello, a seguito dello straripamento di un corso d’acqua. L'automobilista è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e il tratto stradale è stato chiuso.

Si segnalano alberi sradicati dal vento anche a Pisa: un pino è caduto su un'auto in sosta in piazza San Silvestro mentre un altro albero è caduto in piazza d'Ancona. Via le Rene è stata chiusa al traffico per alberi caduti in strada e linea Enel di media tensione abbattuta. Linee elettriche danneggiate anche sul viale D'annunzio. Operai di Euroambiente a lavoro per rimuovere gli alberi caduti. Sull'Aurelia un albero è caduto su un'auto in transito. La donna che era alla guida non avrebbe riportato gravi conseguenze. E' in corso l'allerta di codice giallo per la piena dell'Arno che ha superato il primo livello di guardia (3,5 m) arrivando a circa 4 metri, senza però destare alcuna preoccupazione, visto che le piogge sono previste in diminuzione.

Alberi caduti anche a Pontedera. In via Vecchia di Treggiaia, subito dopo il ristorante le 3 campane in direzione Treggiaia, un albero si è abbattuto sulla sede stradale e il tratto è stato chiuso. Rami caduti anche in via Stefanelli, prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco. Monitorati anche i corsi d'acqua. "I livelli dei fiumi Era ed Arno - fa sapere su Facebook il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - sono alti ma sotto controllo. Il Genio Civile Valdarno Inferiore preavvisa che a partire dalle ore 14:30 di oggi pomeriggio potrebbe esser parzialmente aperto lo Scolmatore d'Arno a fini precauzionali per alleggerire la pressione sugli argini". Sei interventi per rami pericolanti sono stati effettuati nel comune di Volterra.

Chiusa la Tosco Romagnola a Cascina

Sulla strada statale 67bis ‘Tosco Romagnola’, per allagamento, è stato provvisoriamente chiuso, intorno alle 12 di oggi, 22 dicembre, il tratto al km 11 in località Cascina, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Gallery