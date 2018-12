Scuole comunali a Pisa: solo una su tre ha l'allarme

Gli edifici scolastici di pertinenza comunale sono 72. Ventuno di questi sono 'allarmati' con un sistema di proprietà del Comune, collegato direttamente con la polizia municipale che interviene quindi in caso di effrazione. Per gli altri 51 esiste invece un contratto di appalto con la ditta di vigilanza privata Globo che "con cadenza programmata fa dei sopralluoghi negli edifici, lasciando un bigliettino che certifica il loro passaggio". E' quanto emerso nel corso della seduta di ieri, lunedì 10 dicembre, della II Commissione consiliare permanente del Comune di Pisa. All'ordine del giorno la 'Sorveglianza e vigilanza negli edifici scolastici di pertinenza del Comune', con l'audizione di Stefano Garzella (PO - Edilizia scolastica e Impianti tecnologici del Comune di Pisa) e dell'ingegnere comunale Massimo Martini.

"Da circa un anno e mezzo - ha spiegato Garzella - il Comune ha in essere un appalto con la società Globo, che viene rinnovato con cadenza annuale per una cifra di circa 31mila euro. Questo ci permette di effettuare un servizio di vigilanza in tutti gli istituti di nostra competenza. L'obiettivo, nel tempo, è quello di arrivare ad installare sistemi di allarme in tutte le scuole, anche se da alcuni anni il numero di istituti 'allarmati' è rimasto immutato. Ad ogni modo è bene ricordarsi che l'allarme è un deterrente maggiore rispetto ai servizi di ronda, ma che comunque le effrazioni si verificano comunque".

I controlli effettuati dalla ditta privata vengono effettuati con una "turnazione settimanale". In sostanza non tutte le scuole vengono controllate quotidianamente anche se tutte vengono controllate, a turno, almeno una volta a settimana. Nel corso della seduta è anche emerso come nessuno dei 72 istituti avrebbe attivato delle assicurazioni contro eventuali furti o danneggiamenti da atti vandalici. "La stipula di un'assicurazione del genere - hanno spiegato ancora Garzella - spetta agli istituti scolastici. Da quanto ci risulta nessun istituto si è mosso in questa direzione, adducendo motivazioni di carattere economico: cioè che queste assicurazioni costano troppo". Nessun dato, nel corso della seduta, è invece stato fornito sugli istituti dotati di un sistema di videosorveglianza.