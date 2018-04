Piazza dei Miracoli protagonista di un programma televisivo di Sky

Pisa ancora una volta 'star' del piccolo schermo. Una troupe di Sky sarà infatti in città da oggi, lunedì 23, a mercoledì 25 aprile per alcune riprese della nuova stagione di 'Sei in un Paese meraviglioso', la serie, realizzata da Ballandi Arts in collaborazione con Autostrade per l’Italia, dedicata al patrimonio artistico italiano che andrà in onda intorno a fine estate.

Il programma, giunto alla terza stagione, si arricchisce di contenuti inediti, attraverso il racconto dei siti italiani inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le destinazioni dei viaggi che animeranno il nuovo ciclo di episodi, infatti, coincideranno con i siti Unesco raggiungibili dalla rete autostradale nostrana, nell’ottica di una meritata valorizzazione di un patrimonio unico al mondo. Tra questi non poteva mancare anche piazza dei Miracoli.

