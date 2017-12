Slot machines: nel 2016 giocati a Pisa oltre 100 milioni di euro

Su una popolazione di 90.488 abitanti, con un reddito pro-capite pari a 23.691 euro, ogni singolo residente della città ha speso 1.146 euro in slot machines. E' questa la media tracciata dal sistema pubblicato dal gruppo Gedi in base ai dati diffusi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per quanto riguarda l'anno 2016. Complessivamente la cifra spesa è stata 103 milioni e 780mila euro.

E' stato censito anche il numero di videolottery ed AWP, le cosiddette 'New Slot'. Le prime sono quelle che accettano anche banconote e sono presenti in locali dedicati, consentendo giocate e vincite più alte; le seconde sono quelle che accettano solo monete e sono presenti anche in bar e tabaccherie. Gli apparecchi a Pisa nel 2016 erano 744, 142 videolottery e 602 AWP.

Facendo un confronto con i dati 2015, sono aumentate sia le videolottery (+1,4%) che le AWP (+2,4%), così come le giocate complessive (+4,5%). La giocata pro-capite nel 2015 era stata di 1.113 euro, c'è stato quindi un aumento di 33 euro. Sul sito dedicato è possibile visionare i dati di ogni comune.