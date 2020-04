Scuole chiuse, Marshmallow Games regala l'accesso gratuito a 'Smart Tales'

L'emergenza Coronavirus ha comportato la chiusura di uffici e molte scuole, comprese le scuole dell’infanzia. Si parla tanto di smart working e smart schooling, ma per i bambini in età prescolare quali soluzioni esistono? Marshmallow Games propone un’iniziativa dedicata ai bambini in questa fascia di età offrendo gratuitamente 3 mesi di accesso a 'Smart Tales', con l’obiettivo di favorire continuità nel processo di apprendimento. Con questa iniziativa 'Smart Tales' ha preso parte al programma 'Solidarietà Digitale' lanciato dal ministero dell’Innovazione raggiungendo oltre 50.000 famiglie italiane. Per usufruire di questa opportunità basta scaricare 'Smart Tales' gratuitamente su App Store (http://bit.ly/SmartTalesApp) o Google Play (http://bit.ly/SmartTalesGooglePlay) e inserire il seguente codice al momento del pagamento: ST2020IT.

Cristina Angelillo, fondatrice e amministratore delegato di Marshmallow Games, dichiara: "Siamo contenti di poter dare un contributo alle famiglie italiane che in questo momento difficile devono destreggiarsi tra famiglia e lavoro, per di più rinchiusi in quattro mura. Essendo anche noi genitori, sappiamo bene quanto sia difficile intrattenere in modo costruttivo i bambini per tutta la giornata, per cui vogliamo essere vicini alle famiglie regalando un intrattenimento sicuro ed educativo completamente gratuito per i prossimi 3 mesi".

Cosa è 'Smart Tales'?

E' una ricca libreria di storie interattive e animate che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini in età prescolare. Con 'Smart Tales' i bambini vivono un intrattenimento costruttivo, imparano e lo fanno divertendosi, una boccata d'aria fresca nelle lunghe giornate chiusi in casa. In 'Smart Tales' i racconti prendono vita. Tramite una voce narrante il bambino viene catapultato nella storia; ogni pagina di racconto è interattiva e il bambino, toccando lo schermo, può interagire con i personaggi e scoprire centinaia di animazioni divertenti. Pagine di racconto e pagine di gioco si alternano per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e interattiva. I giochi accompagnano all'apprendimento di materie scientifiche.

Ogni episodio, scritto a più mani da educatori, insegnanti ed esperti di edutainment digitale, è stato accuratamente ideato per:

- Insegnare le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

- Aiutare i bambini ad apprendere le principali abilità sociali

- Insegnare una morale che aiuta i bambini a crescere sani e felici.

'Smart Tales' contiene oltre 40 storie, un numero che cresce ogni settimana per mantenere il catalogo degli episodi in crescita, nuovo e pieno di nuove idee.

Caratteristiche principali

Temi sociali: i temi principali affrontati in 'Smart Tales' sono l'amicizia, la diversità, l'empatia, la resilienza, la condivisione, la cooperazione, il fair play, il rispetto per l'ambiente e la prevenzione del bullismo, tra molti altri.

Giochi interattivi: un gioco interattivo si alterna ogni due o tre pagine del racconto. Ciò consente ai bambini di utilizzare sempre l'app in modo attivo.

Animazioni interattive: ogni animazione cambia con un solo tocco, creando un divertimento sempre crescente.

Voice-over: ogni storia è doppiata da artisti professionisti, questo consente a tutti di seguire la storia (compresi i bambini che non sanno ancora leggere).

Nuovi contenuti e una vasta libreria: oltre 40 storie, oltre 350 pagine animate, oltre 150 giochi educativi basati su contenuti originali creati dai nostri esperti in materia di istruzione e intrattenimento. Ogni settimana vengono rilasciati nuovi contenuti.

Contenuti STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica sono i principali temi didattici di ogni episodio.

Realizzato per bambini in età prescolare dai 3 ai 5 anni e amato dai bambini di tutte le età.

Dispositivi supportati: iPad, iPhone e Android.

Lingue supportate: inglese, spagnolo, tedesco, italiano, francese.