'Soccer data challenge' all'Internet Festival: sfida sui dati delle partite di calcio

Aperte le iscrizioni alla Soccer data challenge, la competizione sui dati delle partite di calcio La gara si svolgerà a Pisa il 12 e 13 ottobre 2018 nell’ambito dell’Internet Festival. Iscrizioni aperte fino al 14 settembre

Sono parte le iscrizioni alla 'Soccer data challenge', una competizione aperta a tutti gli appassionati di dati e calcio, che si svolgerà a Pisa il 12 e 13 ottobre 2018, all'interno dell'Internet Festival, realizzata grazie al contributo del Master in Big Data dell'Università di Pisa, WyScout e ISTI-CNR.

Per 30 ore consecutive, le squadre lavoreranno allo sviluppo di una soluzione per l’analisi di partite di calcio. A loro disposizione avranno i dati di una intera stagione di serie A: oltre 500mila record, un dataset che contiene tutti gli eventi di gioco di ogni partita, definiti in ogni possibile aspetto.

I partecipanti si sfideranno fino all'ultima riga di codice, per aggiudicarsi il premio di 5mila euro, che sarà assegnato da una giuria composta da esperti provenienti dal mondo della ricerca pisana e da calciatori, allenatori e giornalisti sportivi, tra i quali lo scrittore Marco Malvaldi e l'ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli. La gara è aperta a tutti, possono partecipare studenti, programmatori, designer, data scientist, ricercatori, o semplici appassionati di calcio. Sono richieste capacità di programmazione, curiosità, entusiasmo e resistenza. Per essere ammessi alla challenge, i team dovranno superare una fase di qualificazione.

Il primo passo per partecipare alla data challenge è registrare il team a questo link. La registrazione è gratuita e sarà aperta fino al 14 settembre 2018. Un team può essere formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone. Una volta registrato il team, i partecipanti riceveranno una mail con le istruzioni per la qualificazione, che si svolgerà online dalle ore 9 del 15 settembre 2018 alle ore 15 del 16 settembre 2018. La qualificazione consiste nella risoluzione via coding di tre problemi legati all’analisi dei dati sul calcio, che dovranno essere inviati entro le ore 15 del 16 settembre 2018.

La fase finale della data challenge si terrà il 12 e il 13 ottobre 2018 presso l’auditorium della Sala Polivalente (ex Borsa Merci) della Camera di Commercio di Pisa. All’inizio della data challenge verrà illustrato il problema da risolvere, i dati che saranno messi a disposizione dei team e le modalità di invio delle soluzioni. I team partecipanti avranno a disposizione 30 ore per l’invio della soluzione del problema nella forma di un programma Python, un breve articolo che racconta in uno stile divulgativo la soluzione realizzata e una presentazione power point. Ai team verranno affiancati dei tutori, esperti nel campo della data science, che li aiuteranno nello sviluppo e implementazione delle soluzione.

Al termine del tempo a disposizione per la data challenge, l’auditorium verrà aperto alla giuria per uno showreel, durante il quale ogni team potrà esporre la propria soluzione attraverso la presentazione power point. Maggiori informazioni, regolamento, giuria, contatti e form di iscrizione sul sito ufficiale della challenge.