Santa Luce, bloccati con l'auto tra il fango e la neve: salvati due anziani

Decisamente una brutta avventura che si è conclusa fortunatamente bene quella di oggi, domenica 25 febbraio, per due anziani di 88 e 80 anni, di Livorno, che sono rimasti bloccati con la propria auto nella zona di Pieve di Santa Luce, in una strada sterrata, tra il fango e la neve. I due, grazie alle indicazioni fornite, sono stati raggiunti intorno alle 19 dai Vigili del Fuoco e da altro personale volontario. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto anche il 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale visto che i due anziani sono stati ritrovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute.

Le ricerche sono state rese difficoltose dal forte vento e dalla fitta nevicata.