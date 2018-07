Montopoli, cavalla si accascia a terra: soccorsa dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti questa mattina, martedì 31 luglio, intorno alle ore 8:30 circa, in via Vaiano nel comune di Montopoli per il recupero di un cavallo di 15 anni. Bianca, questo il nome dell'animale, si era accasciata ieri sera a terra all’interno della stalla priva di forze, non riuscendo più ad alzarsi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per cercare di portare all’esterno l’animale e metterlo in piedi con il supporto di un veterinario. L’operazione portata a buon fine è stata difficoltosa a causa della piccola porta d’ingresso alla stalla. Una volta all’esterno l’animale è stato messo in piedi con il supporto di una speciale imbracatura giunta dal Comando di Lucca e sottoposta alle cure del veterinario; attualmente sembra in buone condizioni di salute.

Per effettuare tale operazione è stata necessaria una particolare gru inviata apposta dalla centrale di Pisa e l’imbracatura fornita dal comando di Lucca.

Gallery