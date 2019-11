Vigili del fuoco morti ad Alessandria: l'Antincendio Boschivo in visita alla caserma del 115 a Pisa

Un gesto di vicinanza tra due corpi che si trovano spesso fianco a fianco in situazioni di emergenza. Ieri sera, 5 novembre, una delegazione provinciale del Cvt Antincendi Boschivi ha portato infatti il proprio attestato di solidarietà alla caserma dei Vigili del Fuoco di Pisa per i gravissimi fatti accaduti ad Alessandria dove tre Vigili del fuoco sono morti l'altra notte in seguito all'esplosione di un edificio a Quargnento.

Erano accorsi sul posto per spegnere le fiamme divampate in una cascina disabitata, ma hanno perso la vita nel crollo dell'edificio esploso mentre i pompieri stavano intervenendo.



Gli uomini dell'Antincendio Boschivo hanno voluto così dimostrare il loro supporto ai colleghi del 115 in un momento così triste per l'intero Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.