Solidarietà, apre a Pisa un centro del farmaco: distribuirà prodotti gratuitamente

L’associazione Ketuko Italia Onlus e l’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Repubblica della Namibia hanno annunciato oggi, 10 ottobre, che martedì prossimo (16 ottobre) aprirà a Pisa un centro di distribuzione del farmaco, in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico.

Due giorni la settimana, il martedì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18 sarà così possibile, previa presentazione della prescrizione medica al medico presente nel centro di distribuzione, ritirare gratuitamente i farmaci segnai. Un sostegno a chi è in difficoltà possibile alla sinergia che si è creata tra l'associazione Ketuko e la Fondazione Banco Farmaceutico, che mette a disposizione importanti prodotti tramite le farmacie convenzionate.

L’associazione Ketuko Italia Onlus svolge la sua attività nella cittadina di Rundu, nel nord della Namibia, dove garantisce un pasto ad oltre 600 bambini, l’istruzione e, da novembre 2018, anche un poliambulatorio per tutte le esigenze del quartiere più povero e disagiato della città. Da 9 anni Ketuko Italia Onlus e la sua 'Cittadella della Misericordia' sono l’unica risorsa concreta e punto di riferimento medico in quei luoghi. "Dopo questo poderoso impegno in Namibia - ha detto il presidente Giacomo Berutto - abbiamo voluto avviare un’importante attività anche nella nostra città".

"Il centro - ha proseguito Berutto - sarà di grande aiuto e sostegno e si inserisce tra le tante attività che l’Ordine di Malta svolge sul territorio: cito l’Ambulatorio Etico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine Malta, oltre alle attività caritative della delegazione dell’Ordine di Malta di Pisa. Il centro di distribuzione dei farmaci è intitolato a Mauro Del Corso, che di Ketuko Italia Onlus fu presidente per molti anni, costruendo insieme all’Ambasciatore Marcello Bandettini, sua moglie Lalla e ad Enrico Braghieri, le grandi strutture della 'Cittadella della Solidarietà' di Rundu. Pisa non può dimenticare una figura che è stata così importante e determinante nelle vicende culturali della nostra città. Mauro ci manca e con questa iniziativa vogliamo ricordarlo".