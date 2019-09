Solidarietà per Christian, bis di 'Killermichel': raccolti 3mila euro

Non si è mai fermato con la solidarietà Michael Reiner, in arte 'Killermichel', il cantante folk tedesco che già lo scorso anno si impegnò per raccogliere fondi per il piccolo Christian. Una sua nuova iniziativa ha portato in questi giorni alla donazione di 3mila euro alla famiglia del bambino malato di Pontedera.

Michael è ormai un cittadino acquisito. E supporter del Pisa, visto che ci tiene a ricordare che "seguo spesso le partite, ho l'abbonamento in gradinata". La sua squadra in Germania è il Karlsruhe e con l'aiuto del Fanclub Blau-Weisse KSC Freunde è riuscito ad organizzare un'asta di cimeli per finanziare la raccolta fondi. "Quest'anno - racconta Michael - ho voluto fare qualcosa di nuovo e le persone del club mi hanno voluto aiutare. Abbiamo chiesto ai giocatori le loro maglie e in molti hanno aderito. Le abbiamo vendute con un'asta online e fra quelle e alcune collezioni private abbiamo potuto donare 3mila euro".

Ieri sera era all'Arena Garibaldi nella trionfale vittoria nerazzurra contro la Cremonese: "Sono felice di supportare questo progetto! Molte persone di Karlsruhe hanno aiutato. Ma vorrei anche ringraziarvi per l'ottima ospitalità Pisa. Sono un pisano nel mio cuore".