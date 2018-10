Solidarietà senza confini per Christian: raccoglie fondi anche il cantante tedesco 'Killermichel'

Dalla passione per il calcio, al Pisa, fino alla solidarietà per Christian. Un filo diretto che ha portato Michael Reiner ad impegnarsi per il bambino di Pontedera affetto dalla grave e rara malattia CDKL5, che richiede cure costanti e costose.

Michael è un 'omaccione' di 44 anni che gira la Germania cantando canzoni da stadio, in stile festa della birra bavarese. Nome d'arte 'Killermichel': "Me lo porto dietro dalla mia squadra di calcio, faccio il portiere!". "Tifo per il Karlsruhe - racconta ancora - la società ha un rapporto di amicizia con il Pisa. Quando posso vengo in città, ho anche fatto l'abbonamento stagionale allo stadio".

Questa estate ha conosciuto la storia di Christian: "Quando ho saputo la sua situazione mi si è spezzato il cuore. Così ho voluto organizzare un piccolo concerto in un pub a Karlsruhe per raccogliere fondi. Dopo il mio post su Facebook un sacco di sostenitori da tutta la Germania hanno cominciato a donare. Ora ho più di 1000 euro da portare alla famiglia. La cosa ancora più bella è che tanti supporters hanno inviato qualcosa da tutta la Germania, mi hanno scritto da tante altre città, come Mönchengladbach, Brunswick e Duisburg. Verrò a Pisa per la partita del 17 ottobre".

Si ricorda che è possibile fare una donazione libera tramite bonifico bancario sul conto intestato a Barbara Zanoni (madre di Christian), codice IBAN: IT30P0637070921000010000049. Sponsor ed attività commerciali che vogliano partecipare, mettendo ad esempio i raccoglitori di offerte, possono rivolgersi al negozio Tifo Pisa di Fornacette, contattando i responsabili Giacomo di Sacco e Fabio Grasci Puccini (3312176440). Le offerte saranno poi ritirate da loro ed unite ai fondi raccolti.