Somministrava alcolici a minori: chiuso locale a Pontedera

Il questore di Pisa, Paolo Rossi, ha disposto la chiusura per sette giorni di un pub del centro cittadino di Pontedera. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell'esercizio ieri, 27 settembre, e "si è reso necessario - spiega in una nota la Questura - perchè nel mese di aprile una ragazza minore di anni 16, dopo aver assunto bevande alcoliche, è stata trasportata d’urgenza per una grave 'intossicazione da alcool' presso l’Ospedale di Pontedera. Le indagini avviate hanno permesso di individuare sia il locale dove era avvenuto l’evento sia l’autore del fatto, ovvero il titolare dell’esercizio".

Una violazione che si è ripetuta il 21 settembre scorso durante la 'Notte Bianca' di Pontedera quando, nel corso di un ulteriore controllo svolto dai poliziotti, è stata "sorpresa un’altra ragazza minore di anni 16 nell’atto di consumare una bevanda alcolica servita dal personale del locale. In entrambi gli episodi - conclude la Questura - è stata informata la Autorità Giudiziaria presso la Procura di Pisa".