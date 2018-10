Cascina, assessore lancia un messaggio a Cristina Parodi: "Non sa più quante corna ha"

Un commento a dir poco colorito in risposta alle affermazioni di qualche giorno fa della giornalista Cristina Parodi, moglie del sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Parodi, nel corso della trasmissione di Radio 2 'I Lunatici', aveva affermato che "l’ascesa di Matteo Salvini è dovuta in primo luogo all’arrabbiatura della gente, purtroppo in passato non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. C’è una componente di rabbia, ma anche di paura e ignoranza. Io temo una politica basata sulla divisione, sui muri da erigere. Vorrei piuttosto che andasse incontro ai più deboli, che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo".

Le affermazioni avevano provocato la presa di posizione di alcuni parlamentari della Lega che avevano chiesto le dimissioni di Cristina Parodi.

Poi ieri, con un breve video pubblicato sulla sua pagina Facebook, attacca la conduttrice Rai anche l'assessore della Giunta a guida leghista di Cascina Sonia Avolio (Fratelli d'Italia): "Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti - afferma l'assessore Avolio - ignorante vuol dire senza conoscenza, e lei che non sa più quante corna ha, ma glielo dico io: una per ogni lentiggine, se riesce a contarsele. E che vada con sua sorella, insieme ai tegami".

Numerosi i commenti che si stanno moltiplicando sulla pagina Facebook di Sonia Avolio, tra chi la sostiene con un 'brava' e chi invece invoca la querela.

Il video pubblicato dall'assessore Avolio