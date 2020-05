Aeroporto: sopralluogo del sindaco Conti ai cantieri aperti

Il sindaco di Pisa Michele Conti si è recato stamattina, 7 maggio, all’Aeroporto Galileo Galilei, per un sopralluogo concordato con l’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Gina Giani. "E’ stata l’occasione - ha dichiarato il sindaco Conti - per vedere l’avanzamento dei lavori di due opere importanti attualmente in corso nello scalo pisano: il Baggage Handling System, centro smistamento bagagli in partenza che viene ampliato e dotato delle apparecchiature di controllo di ultima generazione, così detto 'Standard 3', come richiesto dall’Unione Europea; e il raccordo 'Echo', che collega la pista al piazzale di sosta aeromobili, che è stato demolito e ricostruito con contestuale riqualifica di porzione del piazzale connesso al raccordo".

"Nei primi mesi del 2020 - ha concluso il sindaco - Toscana Aeroporti ha investito quasi 10 milioni di euro nel Galilei: una notizia confortante in un periodo in cui tutto il sistema aeroportuale internazionale soffre gli effetti della crisi in corso. Il messaggio da Pisa è chiaro: appena sarà possibile, ci faremo trovare pronti ad accogliere i turisti italiani e stranieri che torneranno a visitare la nostra meravigliosa città".