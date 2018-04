Sorpresi a bordo di un motorino rubato: due denunciati, uno è minorenne

Controlli straordinari, questa mattina 28 aprile, della Questura di Pisa fra Piazza delle Vettovaglie e vie limitrofe, piazza dei Cavalieri, i parcheggi dell'Ospedale Cisanello e le aree limitrofe il mercato di via Paparelli. Il servizio, eseguito con il Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, la Squadra Volante e la Polizia Municipale, ha portato all'allontanamento di numerosi 'parcheggiatori abusivi'.

Nel corso delle attività sono state identificate in totale 50 persone, un terzo delle quali straniere. Si è proceduto all'espulsione di un cittadino gambiano identificato in piazza Bolelli, con precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti. Due cittadini macedoni, un minorenne ed un maggiorenne, residenti al campo nomadi di Coltano, sono stati sorpresi a bordo di un ciclomotore rubato quattro giorni prima e restituito al cittadino di Pisa, legittimo proprietario. Entrambe sono stati denunciati per il reato di ricettazione.