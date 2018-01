Capannoli: parte la sorveglianza sugli scuolabus

A partire dalla prossima settimana sarà attivo un servizio di sorveglianza sugli scuolabus dei ragazzi delle Scuole Primarie del Comune di Capannoli. L’amministrazione ha deciso di avviare il provvedimento in via sperimentale destinandovi risorse del proprio bilancio.

Personale appositamente incaricato dal Comune effettuerà il servizio sul tragitto di ritorno degli scuolabus, al fine di evitare spiacevoli episodi avvenuti in passato, spesso a danno dei più piccoli. "L’auspicio - ha spiegato il sindaco Cecchini - è che la scelta dell’amministrazione possa concorrere a responsabilizzare sempre di più i ragazzi, in un momento fondamentale della loro crescita. Il Comune ha destinato risorse proprie per l’attivazione del nuovo servizio, un servizio non obbligatorio per le scuole primarie, ma ritenuto necessario dall’amministrazione".