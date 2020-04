Sos spesa della Round Table 76 San Miniato Fucecchio: altri pacchi alla Caritas ed alla Rsd Casa Verde

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continua il Progetto #SOSSPESA su San Miniato della Round Table 76 San Miniato Fucecchio sono state consegnate alla Caritas di San Miniato altre 12 scatole contenti alimenti di prima necessità ritirate dagli Alimentari. Un grazie ai clienti degli alimentari aderenti di San Miniato che nonostante il momento di difficoltà non fanno mancare la solidarietà alla nostra comunità. Grazie alle Donazioni di Privati ed aziende abbiamo consegnato anche beni di prima necessita alla RSD Casa Verde di San Miniato , ringraziamo Francesco Vitali , Enrica Pistolesi e La strana Coppia della Scala per le donazioni. Il progetto #SOSSPESA, si tratta in modo concreto e semplice di aiutare chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trova in grosse difficoltà economiche: chi “può” acquista alimentari e beni di prima necessità nei negozi di San Miniato che espongono il totem e li lascia lì nella scatola , le scatole di cibo verranno poi raccolte e consegnate dai ragazzi della RT76 alla CARITAS di San Miniato, che provvederà a distribuirle alla famiglie bisognose del nostro Territorio. Gli alimentari dove puoi trovare le nostre scatole sono : San Miniato Centro Storico Così è se vi Piace di Bagni Franco La Scala La Strana Coppia Ontraino Bar Pizzeria da Gigi di Taverni Laura Ponte a Elsa Alimentari Pucci San Miniato Basso Enomacelleria Lo Scalco Le Delizie di Grazia Angolo del Gusto di Bini Elena Il Centi Rossi Bakery La Credenza Ponte a Egola La Bottega del Gusto Le Delizie Di Bianca San Romano Pane Amore & Fantasia San Donato Dispensa Contadina Il Centi Panetteria -gastronomia San Donato Da Caterina di Caterina Cai Sulla mostra pagina Facebook troverete l’elenco sempre aggiornato dell’attività aderenti e gli aggiornamenti della raccolta. (https://www.facebook.com/rt76sanminiatofucecchio/) #sosspesa Ma la solidarietà non si ferma ora dobbiamo continuare a raccogliere e donare per supportare il nostro territorio. La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole" ( www.roundtable.it )

Gallery