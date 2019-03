Vicopisano: sospensione della circolazione in un tratto di via Butese

E' stata emessa ordinanza di sospensione della circolazione in un tratto di via Butese, a Vicopisano, dal 25 al 29 marzo 2019. Acque Spa ha effettuato la sostituzione della condotta idrica provvisoria, posta in via Butese a Vicopisano, realizzando una nuova conduttura interrata e il rifacimento di dieci allacci idrici. In seguito a questi lavori si rende necessario procedere alla riasfaltatura del tratto stradale.

Di conseguenza il Responsabile della Polizia Municipale Fabio Bacci ordina l'attuazione dei seguenti obblighi, divieti e limitazione alla circolazione stradale, dal 25 al 29 marzo 2019 nella fascia oraria 9.00-13-00 e 14.00-18.00: istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli (i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da consentire sempre l'accessibilità a Via San Jacopo almeno da una direttrice di marcia di Via Butese) e, in località Serezza, revoca del divieto di circolazione. Nel caso si verificassero situazioni di emergenza è obbligatorio interrompere immediatamente i lavori ripristinando la circolazione dei veicoli di soccorso. I veicoli provenienti da Buti saranno deviati verso Località Riaccio, via delle Risaie, i veicoli provenienti dal centro di Vicopisano e diretti verso Buti saranno deviati in Località Serezza. Sarà posizionata apposita segnaletica. L'ordinanza e la planimetria sono disponibili sul sito del comune. Per informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale: 050/798552, poliziamunicipale@comune. vicopisano.pi.it.