Sospese le visite ai monumenti di Piazza dei Miracoli e alle mura

Non si può salire sulla Torre di Pisa, entrare nella Cattedrale o visitare il Battistero o il Camposanto monumentale. L'Opera della Primaziale Pisana ha recepito l'ordine imposto oggi, 8 marzo, da parte del Governo, per ridurre la diffusione del Coronavirus. Con un laconico messaggio sul sito istituzionale l'ente religioso informa gli utenti che "La visita dei monumenti e dei musei è temporaneamente sospesa".

Oltre alle attrazioni di Piazza dei Miracoli è chiuso anche il percorso di visita delle mura di Pisa. Il decreto firmato dal premier Conte si estende a tutti i luoghi di cultura dove si possono verificare assembramenti di persone, quindi non solo musei, ma anche cinema e teatri. Stessa sorte per eventi dalla medesima portata, ecco infatti che sono sospese anche le cerimonie civili e religiose, comprese le messe ed i funerali.

La misura è valida poi, sempre in tutta Italia, per discoteche, pub, scuole di ballo, sale giochi e scommesse. Bar, ristoranti, palestre e piscine possono rimanere aperti, ma hanno l'obbligo di assicurare il distanziamento delle persone all'interno, pena la chiusura. Gli altri esercizi commerciali devono prendere misure organizzative tali da consentire accesso ai locali in misura contingentata e comunque evitare assembramenti.

Intanto, per chi arriva in Toscana dalle nuove zone rosse aggiornate, è in arrivo l'obbligo della quarantena.