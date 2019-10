Al via la sosta di cortesia a Pontedera: 20 minuti di parcheggio gratuiti

Da stamani in piazza Martiri della Liberta a Pontedera è possibile parcheggiare l'auto ed usufruire di 20 minuti di tempo, gratuiti, per svolgere incombenze veloci.

E' stata infatti presentata sullo stesso 'piazzone' la nuova opportunità che viene offerta agli automobilisti che parcheggiano nella Piazza. La Siat ha infatti sistemato i parcometri di nuova generazione in maniera tale che ogni automobilista può inserire, seguendo le indicazioni del display, il proprio numero di targa ed ottenere il tagliandino per usufruire di venti minuti di sosta gratuita (a cui si possono comunque aggiungere le monete per la normale sosta a pagamento). E' possibile usufruire del beneficio solo una volta al giorno.

“E' un impegno che abbiamo mantenuto anche con qualche giorno di anticipo - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli - presto, entro novembre, estenderemo questa possibilità anche a Piazza Duomo. Ringrazio la Siat per la preziosa collaborazione prestata”.

“E' una opportunità che risponde anche alle esigenze dei commercianti e delle associazioni di categoria che da tempo chiedevano un passo in questa direzione” ha commentato il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Alessandro Puccinelli.

“Le promesse sono state mantenute ed un primo tassello rispetto alle richieste di commercianti e imprenditori di Pontedera si sta realizzando - affermano Mickey Condelli e Valentina Savi, rispettivamente presidente e responsabile territoriale di ConfcommercioPontedera - l'atmosfera pre-natalizia parte nel migliore dei modi, con questa decisione assunta dall'amministrazione comunale che abbiamo proposto e caldeggiato da tempo. In aggiunta a questo, sabato 8 novembre partirà la sperimentazione, anche quella da noi richiesta, sulle due ore gratuite del sabato. Segnali concreti di ascolto e vicinanza rispetto alle fondamentali esigenze del commercio cittadino, attraverso provvedimenti come questo che agevolano ai clienti l'accesso alla città. Da anni perseguiamo l'obiettivo di rendere Pontedera sempre più friendly rispetto alle più agevoli possibilità di accesso e sosta. Apprezziamo infine moltissimo il fatto che queste agevolazioni siano per tutti e non riservate esclusivamente agli utenti digitalizzati e tecnologicamente preparati”.