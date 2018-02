Volterra, lotta alla sosta selvaggia: formati 8 ausiliari del traffico

Sono attivi a tutti gli effetti gli ausiliari del traffico dell’azienda gestore del trasporto pubblico locale di Volterra che hanno iniziato la propria attività sul territorio comunale. Queste figure, fortemente volute dall’amministrazione, in collaborazione con Ctt Nord e Polizia Municipale, saranno utili per contrastare la sosta selvaggia.

Con la delibera di giunta 186 del 27 settembre 2016 infatti l’amministrazione ha affidatto alla Ctt Nord "l’incarico di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie preferenziali, stalli di sosta e capolinea, riservati ai mezzi di trasporto pubblico locale di persone, nonché l’applicazione delle misure accessorie legate alle violazioni contestate, da effettuare a mezzo di proprio personale ispettivo con rapporto di dipendenza non occasionale con l’azienda e con qualifica di ausiliario del traffico". I dipendenti, individuati all’interno dell’organico dell’azienda Ctt Nord, hanno poi frequentato un corso di formazione.

"Espletate tutte le formalità derivanti dalla sottoscrizione di questa convenzione - spiega Erika Pescucci, consigliere comunale con delega al trasporto pubblico locale - sono felice che finalmente siamo riusciti ad arrivare ad avere queste figure di controllo all’interno del nostro territorio. Quello del contrasto alla sosta selvaggia era un obiettivo fin dall’inizio di mandato. Troppo spesso infatti gli autobus dell’urbano si sono trovati bloccati in zona ospedale o nelle vie del centro a causa di macchine parcheggiate in ogni dove, incuranti degli ostacoli che rappresentano".

Sono state formate 8 persone che, munite di blocchetto, possono redigere direttamente il verbale di contravvenzione. Possono, inoltre, disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti. "L’introduzione di queste nuove figure di controllo - conclude Pescucci - ci farebbe ben sperare circa la possibilità di far tornare il capolinea sui Ponti nelle ore serali, che ricordo, abbiamo dovuto togliere a causa della sosta selvaggia che non permetteva le manovre degli autobus stessi. In ultimo faccio nuovamente appello al senso civico dei cittadini chiedendo di rispettare i divieti imposti, una città civile dipende in primis dalla civiltà degli abitanti, impariamo a rispettare le regole, in caso contrario la tolleranza sarà zero".