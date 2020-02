Contatori dell'acqua: mille sostituzioni a Chianni

Dopo Terricciola, Peccioli e Capannoli, si sposta nel comune di Chianni la campagna per la sostituzione dei contatori dell’acqua da parte di Acque Spa. Il gestore idrico sin dalla prossima settimana provvederà all’attività attraverso un’azienda fornitrice. Gli interventi riguarderanno ogni giorno alcune decine di utenze e saranno preceduti da comunicazioni di preavviso nelle strade interessate. L’ammodernamento del parco contatori ha l’obiettivo di efficientare il servizio idrico e di rendere più semplici le operazioni di lettura sia da parte dei tecnici che dell’utente. Nel comune di Chianni saranno circa un migliaio i contatori sostituiti.

"Con i nuovi apparecchi - spiega l'azienda - sarà installato anche il dispositivo di radio lettura. Si tratta di un piccolo strumento che consentirà ai letturisti di acquisire tutti i dati senza dover necessariamente aprire il vano contatore, garantendo vantaggi in termini di tempo, di facilità delle operazioni ed evitando la rimozione dei materiali protettivi applicati dai cittadini contro il freddo. Per questo, sin da adesso, si raccomanda agli utenti di non rimuovere il dispositivo che troveranno già installato sul contatore".

La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza nessun addebito e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato. La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria, tranne nei casi in cui il contatore è posto in proprietà privata: in questo caso sarà necessario consentire l’accesso degli operatori all’interno della proprietà, ma sempre ai soli fini della sostituzione. Gli operatori saranno facilmente riconoscibili dai contrassegni posti sia sul vestiario che sulle auto di servizio. Durante l’intervento verrà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti.

Nelle settimane successive, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione con le foto del vecchio e del nuovo misuratore (dal quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola). Per informazioni e chiarimenti, o per verificare l’identità dell’operatore, sarà sempre a disposizione il numero verde 800 983 389, gratuito sia da fisso che da cellulare.