Partita la sostituzione dei contatori gas di Toscana Energia

Toscana Energia informa i cittadini che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas, sta effettuando un’operazione di sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura. E’ un’attività che interessa tutto il territorio servito dalla società secondo una graduale pianificazione temporale. Toscana Energia sta provvedendo ad avvisare i clienti finali a mezzo di lettera informativa. Si sottolinea che quest’attività non ha alcun costo per il cliente finale.

Affinché sia possibile procedere alla sostituzione del contatore, nel caso in cui lo stesso non sia raggiungibile dall’esterno, gli utenti dovranno essere presenti nelle loro abitazioni il giorno previsto per le operazioni, secondo l’appuntamento comunicato tramite lettera con congruo anticipo. Trattandosi di un intervento imposto da obblighi di normativi non si può rifiutare la sostituzione.

Gli operatori incaricati per la sostituzione non sono autorizzati a chiedere somme di denaro o informazioni di tipo commerciale, sono muniti di tesserino di riconoscimento e si recano presso il luogo dell’intervento per il tempo strettamente necessario a sostituire il contatore e verificarne la funzionalità.