Festa di San Francesco: a Pisa il sottosegretario agli Esteri in rappresentanza del Governo

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha deciso di inviare alla solenne messa presieduta dall'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, in occasione della festa per San Francesco, in programma domani, giovedì 4 ottobre, alle ore 18, nella chiesa di Santa Cecilia, un rappresentante ufficiale del Governo.

Un vero e proprio avvenimento, come sottolineano dalla stessa parrocchia, perché tradizionalmente il Governo partecipa ufficialmente alle cerimonie del 4 ottobre solo ad Assisi alla tomba del Santo Patrono d'Italia, e mai ad altre cerimonie simili nel resto d'Italia.

Il 4 ottobre per San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, è sempre festa a Pisa, con solenni funzioni presso la parrocchia, alla presenza dell’arcivescovo e del sindaco, con il tradizionale omaggio floreale al Santo da parte del Comune. Ma quest’anno la festa sarà ancora più sentita in quanto pochi giorni fa, dopo tre anni di attesa, è arrivata la notizia che il Governo ha stanziato tutti i soldi necessari per riaprire la chiesa, chiusa dall’aprile 2016, e per intervenire anche sul chiostro, sul campanile e sul convento.

Un mese fa era stato spedito un apposito invito a partecipare alla cerimonia del 4 ottobre al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al ministro Alberto Bonisoli e ai due sottosegretari dei Beni Culturali, spiegando dettagliatamente la situazione in cui versa la chiesa e la parrocchia, con i fedeli costretti da tre anni a spostarsi in un'altra chiesa.

"Si pensava, proprio per richiamare l’attenzione dei politici e dell’opinione pubblica sulla questione, di celebrare quest’anno la Santa Messa all’aperto, in piazza San Francesco, davanti alle impalcature della facciata - sottolineano dalla parrocchia - ma poi, dopo l’annuncio di sabato dello stanziamento dei fondi e le condizioni meteo non certe, la funzione si celebrerà normalmente nell’attuale chiesa parrocchiale che è quella di Santa Cecilia. E il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, impossibilitato ad intervenire perché impegnato proprio ad Assisi alle cerimonie nazionali sulla tomba del Santo, ha deciso di inviare alla cerimonia come rappresentante ufficiale del Governo il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi, che è tra l’altro unico toscano a far parte del Governo Conte".

La cerimonia, presieduta dall’arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto, inizierà alle ore 18 in Santa Cecilia e vedrà la partecipazione dei gonfaloni del Comune di Pisa, con il sindaco, e della Provincia, oltre alle principali autorità militari. I canti saranno eseguiti dalla corale parrocchiale diretta dal Maestro Enrico Nuti.

Al termine della cerimonia religiosa è previsto un piccolo rinfresco presso la sala del Capitolo del convento, in piazza San Francesco.

“Come ogni anno - ha dichiarato il parroco padre Giuliano Budau - per la festa di San Francesco, titolare della nostra parrocchia, le nostre porte si aprono alla cittadinanza e alle autorità che così rendono onore al Patrono d’Italia. Una festa che però da tre anni è stata celebrata con l’anima e il cuore spezzati per la chiusura della nostra amata, quanto antica, chiesa. La notizia di sabato scorso è stata per noi frati, come per tutta la comunità parrocchiale, e credo per l’intera città, un fulmine a ciel sereno, un vero e proprio miracolo avvenuto alla vigilia della festa del Santo. Le preghiere che in questi tre anni sono state elevate, coadiuvate anche dall’appoggio del nostro arcivescovo, che ha fatto ben due solenni appelli, il primo proprio l’anno scorso al termine della festa, hanno dato buoni frutti. Siamo grati al presidente Giuseppe Conte della sua attenzione, cosi come al ministro e alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni, e siamo lieti di accogliere tra noi, in rappresentanza del Governo il sottosegretario Picchi".