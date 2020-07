Sp24 Arnaccio-Calci: lavori in dirittura d'arrivo

Sono in dirittura di arrivo i lavori effettuati sulla Sp24 Arnaccio-Calci, nel Comune di Cascina. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria per un valore di oltre un milione di euro.

Nello specifico lunedì 6 e martedì 7 luglio sono previste delle ultime rifiniture all’asfaltatura, per le quali saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità, finalizzate a permettere le lavorazioni e, contestualmente, a garantire la sicurezza su strada. La viabilità sarà chiusa al traffico dalle 10 alle 17 nei giorni di lunedì e martedì; dalle ore 8 alle ore 10, sempre di lunedì 6 e martedì 7 luglio, inoltre, si viaggerà in senso unico alternato, per consentire il fluire della viabilità nelle ore di maggior spostamento per i pendolari. Tutte le modifiche alla viabilità saranno opportunamente indicate in carreggiata grazie ad apposita segnaletica stradale che indicherà anche il percorso alternativo al tratto interessato dai lavori.

"I lavori - spiegano il presidente della Provincia Massimiliano Angori e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Sergio Di Maio - sono stati progettati dal nostro Ente, e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha individuato nella SP24 una delle arterie stradali a maggior rischio a causa delle oggettive condizioni di dissesto diffuso. Nello specifico, le lavorazioni si sono concentrate su aspetti quali la rigenerazione della sovrastruttura a piena sezione, con posa di reti di rinforzo trasversali alla sezione stradale, senza soluzione di continuità, oltre alla risagomatura, rettifica delle livellette e della pendenza trasversale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo soddisfatti - affermano Luciano Del Seppia e Roberto Sbragia rispettivamente assessore alla Viabilità e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cascina - per l'intervento che la Provincia di Pisa ha realizzato su una delle arterie a più intenso traffico del nostro territorio, dove da tempo erano necessari interventi strutturali a beneficio della sicurezza degli utenti della strada e dei cittadini. Auspichiamo che questo metodo di condivisione operativa venga seguito anche per i futuri interventi ; quando gli enti riescono ad operare con una simile fattiva sinergia, è indubbio il buon risultato finale per tutta la collettività".