Sorpreso a spacciare hashish e cocaina tra i binari: arrestato

Gli agenti della Polfer di Pisa hanno tratto in arresto un tunisino irregolare mentre era intento a cedere della sostanza stupefacente tra i binari 8 e 9 della stazione di Pisa Centrale. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 21 marzo.

Gli agenti, impegnati nei servizi di pattugliamento dello scalo, hanno notato uno strano comportamento dello straniero e di un altro ragazzo che non è stato identificato. Alla vista degli operatori in uniforme, infatti, le due persone hanno tentato la fuga tra i binari. Dopo un inseguimento durato poche centinaia di metri gli agenti della Polfer hanno raggiunto e bloccato uno dei due. L'altro è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire addosso allo straniero oltre 95 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina. La sostanza stupefacente era già divisa in tante dosi pronte per poter essere cedute. Tratto in arresto, lo straniero è stato associato al Don Bosco in attesa di convalida.