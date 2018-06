Spacciava marijuana in piano centro: arrestato e rimesso in libertà

Nella serata di ieri, venerdì 1° giugno, nel centro storico di Pisa, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile insieme ai militari della Compagnia di intervento operativo di Firenze, hanno arrestato un senegalese di 29 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo straniero, perquisisto d’iniziativa dai militari per l’atteggiamento sospetto, è stato sorpreso in possesso di alcune dose di marijuana, già predisposte per lo spaccio, per 7 grammi complessivi.

Dopo le formalità dirito, l’arrestato è stao rimesso in libertà, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in ottemperanza alle disposizioni di attuazione del codice.