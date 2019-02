Ponsacco, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 21enne

E' stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad uomo del posto, finendo così in manette. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, 16 febbraio, in località Val di Cava, nel comune di Ponsacco. Ad intervenire i Carabinieri di Posancco che hanno arrestato un 21enne cittadino marocchino. L'udienza per direttissima è stata fissata per lunedì mattina, 18 febbraio.