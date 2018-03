Pontedera: arrestato 38enne per spaccio

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 marzo, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato a Pontedera un marocchino di 38 anni, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lucca, per l’espiazione di una pena residua per spaccio di sostanze stupefacenti.

I reati furono commmessi tra Lucca e Viareggio tra il 2015 e 2016. L’uomo è stato associato alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.