Pontedera, fermato in contromano: in macchina droga e 4mila euro in contanti

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato alle prime ore di questa mattina, venerdì 25 gennaio, un 22enne albanese per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, nel corso di un servizio teso al contrasto di reati di microcriminalità e degrado urbano, hanno fermato il giovane dopo un breve inseguimento dopo che il 22enne era stato visto percorrere contromano Viale XXIV Maggio, a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 24 grammi di marijuana, suddivisa in sette dosi, nonché della somma in contanti di oltre 4mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita e perciò sottoposta a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.