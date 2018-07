San Miniato, in possesso di droga e con una doppia identità: arrestato

E' stato sorpreso in possesso di 22 grammi di eroina. I Carabinieri della hanno arrestato ieri, domenica 29 giugno, a San Miniato, uno straniero per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo non è ancora stato identificato in quanto al momento dell'arresto è risultato in possesso di un doppio documento di identità: uno egiziano e un altro tunisino.

Dopo le formalità di rito lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì. "L’arresto - fanno sapere dalla comando provinciale di Pisa - si pone quale risultato ai tanti controlli che, anche con l’intervento della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, hanno permesso all’Arma di San Miniato di mettere in atto numerose attività di contrasto alla microcriminalità".