Stazione, agenti inseguono e perquisiscono spacciatore: trovato con 21 dosi di cocaina

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti a seguito delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli equipaggi provenienti da Firenze del Reparto Prevenzione crimine della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, in via Vespucci nella zona della stazione, un cittadino tunisino che aveva con sé 21 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, lo hanno perquisito trovandogli addosso la sostanza stupefacente e 95 euro, ritenuti frutto dell'attività illegale. Portato davanti al giudice questa mattina per l’udienza direttissima lo straniero, regolare su territorio nazionale, è stato condannato a seguito di patteggiamento a 8 mesi di reclusione e mille euro di sanzione pecuniaria, pena sospesa con misura accessoria del

divieto di dimora nel comune di Pisa.

Nel corso del servizio, è stata anche ritirata una patente per guida in stato di ebrezza contestata ad un cittadino italiano, sempre in zona Stazione. L'attività della Polizia di Stato continuerà per tutto il periodo estivo.