Sorpreso a spacciare e con un coltello a serramanico: arrestato e rimesso in libertà

Nella serata di ieri, venerdì 24 maggio, a Pisa, i Carabinieri della sezione operativa hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente un tunisino di 31 anni. L'uomo è stato sorpreso in via Vespucci mentre cedeva una modica quantità di hashish ad un giovane del posto, identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore. Il 31enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro dai militari insieme alla droga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’ art. 121 delle norme di attuazione del codice penale, come disposto dall’autorità giudiziaria.