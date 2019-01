Centro storico, spacciano droga di fronte ai passanti: due arresti

Due persone arrestate e una espulsa dal territorio nazionale. Prosegue il lavoro della Polizia di Stato in merito al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Pisa. Su segnalazione di un cittadino al 113 della Questura di Pisa, nel pomeriggio di ieri, 18 gennaio, le volanti della Questura sono intervenute in Piazza Gambacorti, dove due stranieri erano stati notati mentre stavano spacciando droga seduti sulle panchine, di fronte ai passanti.

Gli agenti, che erano già in zona per effettuare un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno così circondato la piazza presidiando tutte le vie di accesso e di uscita. Alla vista degli agenti i due spacciatori, un marocchino classe '86 e un tunisino classe '94, entrambi irregolari sul territorio nazionale, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine all'imbocco di via San Martino.

La successiva perquisizione ha permesso agli agenti di rinvenire addosso ai due 20 dosi tra cocaina e eroina ed anche banconote di piccolo taglio. I due sono quindi stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e rinchiusi nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della udienza per direttissima

Nel corso dell’operazione è stato anche identificato un terzo straniero, presente nella piazza nel momento dell’intervento e anch’esso irregolare, che è stato espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Pisa.