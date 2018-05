Spaccio a Pontedera, perquisizioni in casa: due uomini arrestati

I controlli per il contrasto dello spaccio a Pontedera hanno portato ieri, 2 maggio, all'arresto di due persone da parte dei Carabinieri.

Nel primo pomeriggio i militari hanno, a seguito di indagini, perquisito un romeno di 20 anni presso il proprio domicilio, trovando in possesso del giovane circa 110 grammi di marijuana, confenzionata in involucri pronti per lo spaccio. Dopo le formalità di rito lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida delle attività da parte del Giudice.

Più tardi i Carabinieri hanno arrestato anche un 53enne italiano, sempre per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di eroina ad un tossicodipendente del posto. E' scattata così la perquisizione, sia personale che domiciliare. Durante quest'ultima è stata sequestrata una ulteriore dose di eroina, 440 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Dopo le formalità, l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida delle attività da parte del Giudice.