Sorpreso con la droga in Piazza Cavalieri: arrestato 25enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato ieri, 7 giugno, un tunisino di 25 anni per detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso ad un controllo, in Piazza Cavalieri, in possesso di un grammo di cocaina e un grammo di marijuana, pronti per lo spaccio. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamani.