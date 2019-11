Sicurezza, controlli e spaccio: due arresti

Due arresti sono stati effettuati dai Carabinieri di Pisa nella giornata di ieri, 24 novembre. II primo è avvenuto nella mattinata quando gli agenti hanno controllato in Corso Italia un italiano 49 anni. L'uomo era ricercato in quanto doveva scontare una condanna di un anno di reclusione emessa dalla Procura della Repubblica di Bolzano per violazione degli obblighi di assistenza familiare. I reati erano stati commessi nel 2015 a Merano (BZ). Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria residenza in provincia di Firenze, agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio i Carabinieri hanno invece arrestato un marocchino di 44 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, fermato in via Silvio Pellico, ha opposto resistenza al controllo degli agenti che lo hanno comunque trovato in possesso di mezzo grammo di eroina e di circa 20 di marijuana. Il 44enne è stato quindi arrestato.