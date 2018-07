Operazione 'Big Tasty': stroncato dai Carabinieri traffico di droga attraverso il web

Acquistavano attraverso il deep web ingenti quantitativi di droga dall'estero per poi rivenderla nei rave party e nelle discoteche di tutta la Toscana e delle province di Modena ed Ancona. Per il pagamento veniva usata non solo la normale moneta 'cartacea', ma anche il Bitcoin, la moneta digitale utilizzata per gli scambi sul web. E' scattata all'alba di oggi, martedì 10 luglio, l'operazione 'Big Tasty' eseguita dai Carabinieri sotto la direzione della Procura di Pisa che ha portato all'escuzione di 9 provvedimenti cautelari emessi dal gip del Tribunale a carico di altrettanti cittadini italiani, ritenuti responsabili di un vasto traffico di sostanze stupefacenti.

Arresti e misure cautelari

Nel dettaglio sono sei le persone arrestate (di cui 4 residenti in provincia di Pisa) in escuzione dei provvedimenti emessi dal gip, tutte già note alle forze dell'ordine. Tra queste anche un cittadino pisano e una coppia di Casciana Terme. A finire in manette anche 2 residenti in provincia di Pistoia. Nel corso dell'operazione odierna i Carabinieri, a seguito di una perquisizione a bordo di un camper, hanno inoltre tratto in arresto, in flagranza di reato, una settima persona (25enne) trovato in possesso 71 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish.

Tre, infine, le persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria: un residente in provincia di Pisa, uno in provincia di Modena e uno di Ancona.

Le indagini

L’indagine, che si è avvalsa di personale specializzato, intercettazioni e riprese video, è stata avviata nell’agosto dello scorso anno su input della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Quest'ultima segnalava una serie di sequestri, eseguiti prevalentemente alla dogana dalle autorità tedesche, di pacchi postali contenenti sostanze stupefacenti di varia natura (in particolare eroina, hashish, anfetamine ed ecstasy) tutte destinate ad un indirizzo di Casciana Terme. Qui abitava una coppia (lui 44enne e lei 25enne) che si è poi rilevata essere al vertice dell'attività criminale.

"Le indagini - ha spiegato il procuratore di Pisa, Alessandro Crini - hanno permesso di accertare come la coppia acquistasse tramite il deep web droghe leggere dalla Spagna e droghe sintetiche dalla Germania e dai Paesi Bassi per poi rivenderle al dettaglio in discoteche e rave party della Toscana e non solo. Le droghe venivano recapitate in plichi postali presso l'abitazione dei due che però utilizzavano per la spedizione un nominativo insesistente".

Nelle prime fasi delle indagini gli inquirenti hanno inoltre scoperto come l’uomo avesse avuto in passato esperienze lavorative nel campo dell’informatica, avvalorando così l'ipotesi investigativa iniziale. I due spacciatori si facevano inoltre recapitare le spedizioni nelle quali era occultata la droga anche presso l’indirizzo di altri indagati, i quali, consapevoli del contenuto illecito e dietro compenso in denaro o con parte dello stupefacente, acconsentivano di ricevere la 'corrispondenza' per conto dei loro complici. Particolari anche le modalità di camuffamento sia dei pacchi in arrivo sia di quelli spediti dagli indagati ai loro clienti, con lo stupefacente nascosto in dvd porno, in hard disk o in confezioni apparentemente di thè pregiato. Il tutto accompagnato da una lettera che reclamizzava l’attività di commercializzazione da parte di un’inesistente società del settore.

Un volta svelato il modus operandi impiegato dall'uomo 'informatico' e dalla sua convivente, gli inquirenti hanno quindi intercettato numerose spedizioni indirizzate alla coppia, con conseguenti sequestri di stupefacente di vario genere. "Le indagini - ha spiegato il sostituto procuratore Giovanni Porpora - ci hanno permesso di confrontarci con una nuova modalità di approvigionamento della droga, quella che passa appunto attraverso il deep web, e con nuovi tipi di droghe sintetiche, alcune delle quali erano ancora sconosciute".

Oltre a rifornirsi sul deep web la coppia utilizzava però anche metodi di approvigionamento più tradizionali costituiti da consolidati rapporti 'commerciali' con trafficanti spagnoli, dai quali il gruppo si riforniva di ingenti quantità di stupefacenti. Proprio le investigazioni su questo fronte hanno permesso, il 24 aprile scorso a Vecchiano, il sequestro di 45 kg di hashish, con l'arresti di un uomo ed una donna (lui 38enne e lei 39enne) che stavano trasportando droga dalla Spagna a bordo di un camper.

Nelle varie fasi delle indagini sono stati complessivamente sequestrati circa 50 kg di stupefacente per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione di euro. La fase conclusiva ha infine visto l’impiego di 60 Carabinieri, cani antidroga e da difesa, un elicottero e oltre 25 mezzi.

