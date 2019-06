Piazza Vittorio Emanuele, droga venduta ad un minore: due arresti

Nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino ed un italiano, rispettivamente di 32 e 22 anni.

Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i militari, in Piazza Vittorio Emanuele, hanno sorpreso l’extracomunitario mentre veneva per 10 euro 2 grammi di hashish all’italiano. Subito dopo gli operatori hanno notato quest’ultimo cedere la dose di stupefacente appena acquistata ad un minore del posto, identificato e segnalato alla Prefettura.

Il tunisino, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 10 grammi della stessa sostanza. Dopo le formalità di rito lo straniero è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto stamani, mentre il giovane italiano è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida della misura cautelare da parte del Giudice.