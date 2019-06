Spacciava eroina fra Cascina e Pisa: arrestato, in casa aveva 23mila euro

E' stato individuato ed arrestato stamani, 6 giugno, un tunisino di 32 anni ritenuto dai Carabinieri il gestore di un giro di droga da decine di migliaia di euro. Il mercato era quello dell'eroina. I militari di Cascina lo hanno catturato a Pisa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Gli accertamenti hanno documentato l'attività di spaccio svolta dall'extracomunitario fra Cascina e la periferia pisana. Centinaia le dosi vendute. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata infatti rinvenuta e sottoposta a sequestro la somma di 23.800 euro. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato portato al Don Bosco.